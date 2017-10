3por4: Adelar Bertussi e uma vida de homenagens e reconhecimento

Gente 02/10/2017 | 11h44 Atualizada em





No Festival Brasileiro de Música de Rua, em 2013. Foto: Juan Barbosa / Agencia RBS

A perda de Adelar Bertussi faz aumentar a reflexão sobre a importância do acordeonista para a música no Rio Grande do Sul. Mas, felizmente, esse peso histórico também foi lembrado em diferentes iniciativas enquanto o caxiense estava na ativa. A coluna resgatou alguns momentos, de 2006 para cá, nos quais Adelar recebeu o carinho do público e o reconhecimento por, junto com o irmão Honeyde, ter sido um verdadeiro desbravador da música.

No Festchê, em 2006. Foto: Daniela Xu / Agencia RBS

Óbvio que ficaram faltando aqui muitas homenagens, entre elas a do prêmio Açorianos, recebido em 2013 pela contribuição à música; e o mais recente, a comenda especial concedida pela Câmara de Vereadores de Caxias no último dia 28, que Adelar já não pôde receber por estar hospitalizado.

No Prêmio da Música da Serra Gaúcha, em 2016. Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

No corso Alegórico da Festa da Uva de 2008. Foto: Roni Rigon / Agencia RBS