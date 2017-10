3por4: Acusticos & Valvulados se apresentam nesta sexta em Caxias

Música 20/10/2017 | 10h38 Atualizada em

Nesta sexta tem chalaça garantida no palco do Motorcycles Pub e Petiscaria, em Caxias. A atração é a banda Acústicos & Valvulados, que está comemorando 25 anos de estrada. Entre as indispensáveis do repertório certamente estarão clássicos como Até a hora de parar, Fim de tarde com você, Remédio, etc. A abertura ficará por conta da Banda OuTravila. Os shows começam às 22h e os ingressos custam R$ 40 (2º lote).

