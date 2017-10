Etnias 11/10/2017 | 09h39 Atualizada em

Outubro marca a realização da 7ª Semana das Etnias, em Caxias. A programação ocorre entre os dias 24 e 28 e inclui apresentações culturais e debates que permeiam o tema Preservação da Diversidade Étnica no Rio Grande do Sul. Está confirmada a participação de entidades como Educamemória, da UFRGS; a União das Etnias, de Ijuí; e a Pomersul (Associação dos Pomeranos do Sul). As atrações ocupam o Ponto de Cultura Casa das Etnias e o estacionamento do Centro de Cultura Ordovás.