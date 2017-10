3por4: 4ª edição do Mercado Chic ocorre neste sábado, em Caxias

Feira 05/10/2017 | 09h51

Neste sábado, tem mais uma edição do Mercado Chic, iniciativa com curadoria de Lulu Alberti que reúne expressivo time de empreendedores da cidade. A quarta edição da feira que oferece moda, arte, gastronomia e artesanato vai rolar entre as 11h e as 19h, no Café de La Musique (Estação Férrea).

Entre os 30 expositores autorais que já confirmaram presença por lá estão Camii Vieira, Bia Verdi, Fran Hermoza, Daniela Chedid, Mole Bags, Tanara Mallmann, etc. A tarde vai contar ainda com atrações musicais e menu especial do Yoo Boutique Food Store.