33ª Feira do Livro de Caxias supera vendas em relação ao ano passado

Literatura 15/10/2017 | 16h46 Atualizada em

Obras estão sendo comercializadas com desconto de 20%, e há ainda a opção de livros usados e saldos, com preços menores

Obras estão sendo comercializadas com desconto de 20%, e há ainda a opção de livros usados e saldos, com preços menores Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Adultos, crianças, moradores de Caxias do Sul ou de cidades vizinhas, milhares de pessoas aproveitaram o domingo de sol para passear no centro da cidade — e conferir as ofertas e a programação da 33ª Feira do Livro, que se encerra no final da tarde na Praça Dante Alighieri.

— Tenho visto uma participação muito grande nos debates, e, principalmente, uma ocupação dos espaços. As pessoas têm vindo para a Praça, para o Centro — comemora a patrona desta edição, a escritora Natalia Borges Polesso.

Leia também:

Confira alguns bons livros para o público infantil e infanto-juvenil lançados na 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Pedro Guerra: O ataque cardíaco da Praça Dante

E embora a crise ainda não tenha ido embora, as vendas de livros até sábado já somavam 47.904, o que já representava um aumento de 16,21% em relação ao total da Feira do ano passado. A expectativa é que, com as vendas deste domingo, se ultrapasse os 50 mil exemplares.

— A população está vendo muito os preços, por causa da crise. Buscam livros mais baratos, usados, saldos, mas não deixam de comprar. E, na área infantil, não se sente a crise — analisa a livreira Maria Helena Lacava, da Mercado de Ideias.

As 45 bancas de livreiros e editores seguem abertas até as 20h deste domingo, com descontos de 20% nas obras. O encerramento oficial das atividades, porém, ocorre um pouco mais cedo, às 18h, com apresentação da Orquestra Municipal de Sopros.