33ª Feira do Livro de Caxias do Sul se encerra neste domingo, na Praça Dante Alighieri

Literatura 13/10/2017 | 17h00 Atualizada em

No sábado, as 45 bancas abrem das 9h às 20h; no domingo, a área infantil abre das 10h às 20h, e a área geral, das 12h às 20h

No sábado, as 45 bancas abrem das 9h às 20h; no domingo, a área infantil abre das 10h às 20h, e a área geral, das 12h às 20h Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Ainda dá tempo de aproveitar as atrações da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que se encerra neste domingo na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade. As 45 bancas de livreiros e editores comercializam as obras com desconto de 20% sobre o preço de capa, e vale ainda garimpar as ofertas nos balaios e as edições de baixo custo — há bancas, por exemplo, em que é possível comprar um volume com os romances completos de Machado de Assis por R$ 20.

Leia também:

Confira alguns bons livros infantis e infanto-juvenis lançados na Feira

Revoluções pessoais

Leitura ao alcance de todos

A programação também segue intensa. O sábado terá 12 sessões de autógrafos, painel com escritores caxienses, contações de histórias, música e mesas sobre a mulher na literatura. À noite, o Teatro Pedro Parenti sedia, gratuitamente, o show Empírico, com Gabriel Lopes e Paola Delazzeri. No domingo ocorrem as duas últimas sessões de autógrafos, mesas sobre quadrinhos e fotografia, apresentação da peça Hamlet no Teatro (também gratuita) e encerramento com a Orquestra Municipal de Sopros.

As bancas abrem das 9h às 20h no sábado; no domingo, as infantis abrem das 10h às 20h, e as adultas, das 12h às 20h.

Confira, abaixo, a programação do final de semana:

Sábado

- Animação cultural e contação de histórias com Roger Castro, do Grupo Vivandeiros da Alegria.

- 9h às 11h: oficina IV Ato de Ler: Encontros com a Leitura, com coordenação de João Cláudio Arendt e Flávia Machado, na Sala do Contapete - 2º andar da Biblioteca Municipal.

- 11h: Apresentação da Banda Marcial da Escola Santa Catarina

- 14h: sessão de autógrafos da obra Dois cantinhos para mim, de Alice Cruz Pires, no Espaço de Autógrafos 1.

- 14h: sessão de autógrafos da obra Aprendendo a Voar, de Fabiana Diaz, no Espaço de Autógrafos 2.

- 14h às 17h: Brigadeiraço com Pedro Guerra, no Palco Infantil.

- 14h e 15h: contação de histórias com Vania Espeiorin e Zéh Henrique, no Palco Infantil.

- 14h30min: painel Escritor na Comunidade, com participação de 12 escritores locais (Alessandra Rech, Bernardethe Pierina Ghidini Zardo, Ernani Cousandier, Greice Martinelli, Ione da Silva Grillo, Jankiel Francisco Cláudio, Marília Frosi Galvão, Maristela Scheuer Deves, Maya Falks, Natalia Borges Polesso, Teresinha Isabel Rihl Tregansin e Tiago Sozo Marcon), no Teatro Municipal Pedro Parenti.

- 14h30min: apresentação do Coro Juvenil Horizontes do Instituto Federal do RS, com o maestro Goy Komosinski, no Palco Central.

- 15h: sarau Poemas em Formas Diversas, coordenado pela Academia Caxiense de Letras/RS, com participação da UBT-União Brasileira de Trovadores/Seção Caxias do Sul, e do Movimento Aldravianista Caxiense e de Haicaistas, no 2º andar da Biblioteca Municipal.

- 15h: cerimônia de premiação do Concurso Dedo Verde, da Semma, no Palco Central.

- 15h: sessão de autógrafos da obra Mirabolês e Rainha das Histórias, de Heloísa Bacichette, no Espaço Lounge da Rua Coberta.

- 15h: sessão de autógrafos da obra Olhos de Lince, de Elisabete Beatriz de Lima Scholz, no Espaço de Autógrafos 1.

- 15h: sessão de autógrafos da obra Pensando bem, de Frei Aldo Colombo, no Espaço de Autógrafos 2.

- 16h: sessão de autógrafos da Antologia do 51º Concurso Anual Literário, com vários autores, na Galeria de Arte Gerd Bornheim.

- 16h: sessão de autógrafos da obra Quando o destino sorri pra você, de Cláudia Hackbart, no Espaço de Autógrafos 1.

- 16h: sessão de autógrafos da obra Vamos falar novamente sobre tudo o que já conversamos algum dia, de Kalunga, no Espaço de Autógrafos 2.

- 16h: apresentação do Coro infantil Pérola Negra com a participação do grupo musical Pérola Negra, com coordenação de Rosa Veronese, no Palco Central.

- 16h: bate-papo e sessão de autógrafos com o escritor e expositor espírita Osmar Barbosa, no Teatro Municipal Pedro Parenti.

- 17h: sessão de autógrafos da obra Como eu Imagino Você, de Pedro Guerra, no Espaço de Autógrafos 1.

- 17h: sessão de autógrafos da obra Escravos ou Escravizados? Haiti é uma História de Paixão, de Luta e Sofrimento, de Mário Noel, no Espaço de Autógrafos 2.

- 17h: bate-papo A Voz Feminina na Poesia do Brasil, com coordenação de Maria Helena Binelli Catan, no 2º andar da Biblioteca Municipal.

- 18h: mesa Mulheres: Literatura e Autoria em Caxias do Sul, com a patrona Natalia Borges Polesso, a homenageada Maria Nair Sodré Monteiro da Cruz, a secretária da Cultura Adriana Antunes e as escritoras Jaque Pivotto, Nil Kremer, Maya Falks e Mônica Montanari, na Galeria de Arte Gerd Bornheim.

- 18h: sessão de autógrafos da obra Versos Inominados, de Viviane Luchese, no Espaço de Autógrafos 1.

- 18h: sessão de autógrafos da obra Eu & Você, de Nestor José Rech no Espaço de Autógrafos 2.

- 18h: Música na Feira: Grupo Musical Vertente, no Palco Central.

- 20h: show Empírico, com Gabriel Lopes e Paola Delazzeri, no Teatro Municipal Pedro Parenti.

Domingo

- Animação cultural e contação de histórias com Roger Castro, do Grupo Vivandeiros da Alegria.

- 14h: Painel de Quadrinhos, com Ernani Cousandier e Coletivo Tesla (mediação de Wagner Carsten), no Palco Central.

- 14h e 15h: contação de histórias com Liliane Curzel e Aline Cardoso da Silva (intérprete e tradutora em libras), no Palco Infantil.

- 14h: sessão de autógrafos da obra Demônios Domésticos, de Tiago Dantas Germano, no Espaço de Autógrafos 1.

- 15h: sessão de autógrafos da obra Os Novos Atlantes, de Adan Marini e Frank Tartarus, no Espaço de Autógrafos 1.

- 15h: mesa Fotografia como Meio de Preservação de território, com Fabiano Mazzotti, Carlos Gandara e Porthus Junior, na Galeria de Arte Gerd Bornheim.

- 16h: espetáculo Hamlet (Circuito Nacional Palco Giratório Sesc), no Teatro Municipal Pedro Parenti.

- 18h: encerramento da 33ª Feira do Livro, com apresentação da Orquestra Municipal de Sopros, no Palco Central.