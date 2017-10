32º Natal Luz de Gramado abre nesta quinta-feira 

81 dias de magia 26/10/2017 | 10h48 Atualizada em

Quando os acordes da Orquestra Sinfônica de Gramado começarem a soar, às 19h desta quinta-feira, a cidade da Região das Hortênsias entrará mais uma vez na magia do Natal Luz. Nos próximos 81 dias, a cidade se transformará em uma terra encantada, iluminada por cerca de 3 milhões de lâmpadas espalhadas por ruas, praças e pórticos. Na abertura oficial, na Rua Coberta, os músicos se apresentarão ao lado de solistas e dos corais Bocalis e Os Bacanas em uma cerimônia que terá ainda a entrega simbólica da chave da cidade para o Papai Noel.

A 32ª edição do Natal Luz de Gramado conta com programação preparada para encher os olhos e ouvidos dos 2,5 milhões de visitantes esperados até o dia 14 de janeiro. Os destaques ficam por conta de quatro grandes espetáculos: Reencontros de Natal, apresentado no Lago Joaquina Rita Bier; O Grande Desfile de Natal e Natal pelo Mundo, na ExpoGramado; e o Show de Acendimento, apresentado diariamente ao anoitecer em frente ao Palácio dos Festivais. Há cobrança de ingressos apenas nos três primeiros. Todo o restante da programação, incluindo as dezenas de apresentações em pontos com a Rua Coberta a Vila de Natal, localizada na Praça das Etnias, tem entrada gratuita.

Fachada do Palácio dos Festivais abrigará Show de Acendimento Foto: Cleiton Thiele / Serra Press,divulgação

De acordo com os números mais recentes da Imply, responsável pela venda de ingressos, até agora foram comercializados mais de 97 mil ingressos, tendo o Estado do Rio de Janeiro como o maior comprador, seguido de São Paulo e do RS. Preços variam de R$ 130 a R$ 300, conforme a modalidade e a data.

Programe-se

Quinta-feira (26)

:: 19h: abertura Oficial, na Rua Coberta, com Orquestra Sinfônica de Gramado e cantores.

:: 20h30min: Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais.

Sexta-feira (27)

:: 16h: Parada de Natal, na Av. Borges de Medeiros.

:: 16h: Teatro de Bonecos, com Grupo Só Rindo, na Vila de Natal.

:: 18h: Gabriel Boelter, com Jingle Bell Sax, na Rua Coberta.

:: 19h30min: Cinnamon Christmas Songs, na Rua Coberta.

:: 20h30min: Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais.

:: 21h: Natal Pelo Mundo, na ExpoGramado.

Sábado (28)

:: 16h: Parada de Natal, na Av. Borges de Medeiros.

:: 16h: A Mágica Noite do Pijama, na Vila de Natal.

:: 19h30min: Música nativista com Musical Ataliba, na Rua Coberta.

:: 20h30min: Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais.

:: 21h30min: Reencontros de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier.

Domingo (29)

:: 16h: Parada de Natal, na Av. Borges de Medeiros.

:: 16h: Clow Noela, na Vila de Natal.

:: 19h30min: Orquestra de Violões, na Rua Coberta.

:: 20h30min: Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais.

:: 21h30min: Grande Desfile de Natal, na ExpoGramado.

Serviço

:: O quê: 32º Natal Luz de Gramado.

:: Quando: de 26 de outubro a 14 de janeiro.

:: Quanto: ingressos variam de R$ 130 a R$ 300 para os espetáculos Natal Pelo Mundo, Reencontros de Natal e Grande Desfile de Natal. Gratuito para o Show de Acendimento e demais apresentações.

:: Pontos de venda: no site www.natalluzdegramado.com.br, nos terminais para venda on-line instalados na Rua Coberta (das 11h às 21h) e na bilheteria central na ExpoGramado.