25ª edição do Bento em Dança inicia neste sábado, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves

06/10/2017

A partir deste sábado, mais de 6 mil bailarinos e 627 coreografias irão passar pela 25º edição do Bento em Dança, que até o dia 14 colore o Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Logo na abertura, o festival terá uma atração à altura do quarto de século que o faz um dos mais tradicionais do país, com o espetáculo Cisne Negro apresentado pelos bailarinos Cícero Gomes e Melissa Oliveira, do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

As companhias participantes representam todos os estados brasileiros, além de países como Argentina, Chile, Itália, Uruguai e Venezuela. Entre os gêneros que concursam, o ballet reúne a maior parte das inscrições, com 300 coreografias nos gêneros Clássico de Repertório, Neoclássico e Clássico Livre. Também haverá concursos de Jazz, Estilo Livre, Técnicas Contemporâneas, Danças Populares, Danças Urbanas e Sapateado. Uma novidade deste ano é que a mostra competitiva terá premiações todas as noites, garantindo emoção do início ao fim e culminando com a apresentação de todos os vencedores no último dia (sábado, 14).

À frente do festival desde a primeira edição, Erci Grapiglia comenta que o momento complicado que atravessa a economia do país fez com que a realização do 25º Bento em Dança fosse a mais difícil.

_ Em todos estes 25 anos já passamos por alguns períodos complicados, mas este foi o mais difícil. Por conta da crise econômica, são raras as empresas dispostas a investir em cultura. Por outro lado, tínhamos o desafio de manter a qualidade para honrar a tradição do festival e manter o que ele tem de mais importante, que é o intercâmbio cultural, principalmente através das oficinas. Conseguimos atingir esse objetivo e reunir um grande número de participantes, tanto que atingimos o limite de inscrições três dias antes do prazo final. Mas nunca foi tão complicado pagar as contas _ acrescenta a presidente.

Além das apresentações que irão somar cerca de 50 horas, o mais tradicional encontro de danças da região terá ainda 18 oficinas para aperfeiçoamento de dançarinos e dançarinas profissionais. A maratona ocorre durante o dia, das 9h às 16h, de sábado até sexta-feira. Interessados podem se inscrever em www.bentoemdanca.com.br

O Bento em Dança é realizado pela Associação Cultural Bento Gonçalves, com patrocínio da Ceran, Corsan e Banrisul.

Programe-se

O quê: 25º Bento em Dança

Quando: 7 a 14 de outubro de 2017 (deste sábado ao próximo), sempre a partir das 18h

Onde: Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves

Quanto: R$ 20, no local