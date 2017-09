Sociedade por João Pulita

SOCIAL 30/09/2017 | 06h15 Atualizada em





Fernanda Crosa Remussi, Maria de Fátima Freire de Sá e Fabrícia Fedrizzi Bazei na plateia de Carolina Haveroth na Chateau Blanc Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Michele Censi e a arquiteta Marcele Muraro, presenças na tarde de arte e design capitaneada por Tecla Verruck Foto: Rafael Sartor / Divulgação

No jantar Primavera do Bem, Fernanda Ronchetti Grillo, Maria Fernanda Ronchetti Grillo e Angelo Grillo Neto Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Wedding

Francielly Smith e Mateus Lucena Oliveira trocam alianças, neste sábado, em cerimônia religiosa no altar da Imaculada Conceição dos Freis Capuchinhos, seguida de festa nos salões do tradicional Chateau Lacave. A wedding planner Giovana Perozzo cuida de todo aparato organizacional. Os pais dos noivos, Jefferson Smith e Angelina Ines Dal Bosco Rech e Qelbes Monteiro de Oliveira e Angela Adelaide Lucena colaboram nas honras da recepção ao redor dos filhos.



Românticos

Taise Foletto, filha de Gilson e Neila Lourdes Foletto, vai trocar alianças com Thiago Luza Longhi, filho de Lourenço Affonso e Maria de Fátima Longhi. A celebração ao redor do jovem casal de médicos ocorre, neste sábado, no altar da Igreja Matriz São Pedro, em Gramado, com sequência festiva na Caza Wilfrido.

Joana e Daniela Conte conferiram a estreia da novela das 18h da Rede Globo, em Bento Gonçalves Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Patrícia e Salete Zuco também foram ao encontro realizado pela RBS TV, em Bento Gonçalves Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Coxia

Do dia 7 ao dia 15, Canela servirá de palco para teatro de bonecos. O tema deste ano será Diálogos entre Bonecos e Tecnologia, e a programação contará com onze grupos e mais de quarenta apresentações de companhias nacionais e internacionais.

Artsy

O Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil ganha sua 20ª edição, dia 3, a partir das 11h, no Sesc Pompeia, em São Paulo. O encontro contará com a presença de Juliana Braga, gerente de Artes Visuais e Tecnologia do Sesc São Paulo, e Solange Farkas, curadora-geral do Festival e diretora do Videobrasil. A programação contempla ainda uma visita guiada à mostra Panoramas do Sul, conduzida pela equipe curatorial, formada Farkas e pelos curadores convidados desta edição, Ana Pato, Beatriz Lemos, Diego Matos e João Laia.



Cheias de estilo e atitude, Gabriela e Jordana Vergani colaboraram com a filantropia de Regina Bellini Foto: Daniela Xu / Divulgação

Sandro Padilha e Luciana Guarnieri na Go Back, no Quinta Estação Foto: Alesi Ditadi / Divulgação

Gerson Tadiello e Fabiana Restelatto Tadiello ao sabor da baladinha oitentista no Quinta Estação Foto: Alesi Ditadi / Divulgação

Programão

O Instituto Ling, de Porto Alegre, que celebra aniversário em outubro, programa atividades culturais e educativas para comemorar a data e, de quebra, o mês das crianças. Confira!

Neste sábado, às 19 horas, Gabrielle Fleck apresenta Backstage Dreams, no qual interpreta canções conhecidas de musicais como Grease, Chicago e Fantasma da Ópera.

Nos dias 4, 5 e 6, às 19h30min, ocorre o Festival Cultura em Miniciclos – Filosofia e Videogames, com curadoria de Christopher Katensmidt e participações de Israel Mendes, Suely Fragoso, Saulo Camarotti e Lucas Kung, que debatem sobre o lugar do game na nossa sociedade e seu potencial para propagar ideias.

Dia 5, às 19he30min, ocorre o segundo encontro do curso A História do Jazz, com o jornalista Paulo Moreira, que aborda, na ocasião, manifestações recentes do estilo musical.

Dias 6 e 7, às 10h30min, crianças entre três a sete anos exploram a vivência musical na Oficina de Musicalização Infantil, executada pela professora e atriz Bruna Baliari Espinoza e os petizes entre sete a doze anos, terão a oportunidade de participar da oficina Brincando de Teatro, com brincadeiras conduzidas pela professora e atriz Ana Luiza Bergmann. Às 17h a Cia. Caixa do Elefante, apresenta a peça Cuco – A Linguagem dos Bebês no Teatro, com direção de Mario de Ballentti e trilha sonora de Marcelo Delacroix e Beto Chedid, para crianças de até três anos, que serão convidadas manipular objetos.

Dia 7, às 14h, Bete Duarte e Sony Monteiro, da Chocólatras, apresentam receitas deliciosas que têm como ingrediente principal o chocolate. O curso aborda o preparo de massas, cremes e sobremesas e às 17h, o pianista Fábio Luz apresenta sua interpretação das obras de Chopin e Scriabin, em recital que contará com participações especiais de Andrei Liquer e Henrique Roberto Simões. Segue até o dia 18 de novembro a exposição Explosão Fixa, que apresenta dezenove obras que perpassam os 40 anos de carreira artística do pernambucano José Patrício.

Marina Bueno da Silva Policastro e Rafael Grillo Policastro, no Umai Yoo Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Mauro Fernando Prochazka Filho e Fransuele Palandi no La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Gledson e Barbara Fianco conferiram o menu do espaço gastronômico pilotado pelos manos Garayalde Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Alessandra Mandadori Garcia circulou pelo gastropub do Moinho da Estação Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Pamella Fernandes no La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Kelly Frey e Gustavo Binotto engajados com jantar benemerente "12 Chefs" que movimentou o Wish Serrano em Gramado Foto: Rafael Cavalli / Divulgação

