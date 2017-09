Sociedade por João Pulita

SOCIAL 29/09/2017 | 06h15 Atualizada em

José Luis Barbacovi, Vera Caregnato Orsso, Beatriz Beretta e Leandro Morando realizaram juntos, o jantar Primavera do Bem em beneficio da Liga Feminina de Combate ao Câncer no Puerto del Toro

Benfeitores

O manager do Intercity Caxias do Sul, Rafael Cyrillo, realiza, hoje à noite, mais uma edição do Nhoque Solidário. A proposta benemerente, que ocorre mensalmente por lá, terá a iguaria como estrela que será preparada em diferentes sabores pelo chef de cozinha do hotel, Antonio Bosco. Ele desenvolveu um menu que inclui as variações, ragú de costela, nhoque de batata doce ao molho rosé e de abóbora ao molho de manteiga e sálvia. A sobremesa será torta Charlotte e frutas laminadas com chantilly. O músico Sandro Stecanella se apresenta na ocasião.

Cristina Bellini Albé, Regina Bellini e Flavia Bellini promoveram, quarta-feira, desfile com a chancela de Regina aplaudido por 400 pessoas e que arrecadou 1,2 toneladas de alimentos destinados para três entidades assistenciais Foto: Daniela Xu / Divulgação

Patricia Paganin, Susana Santarem e Clari Paganin apoiaram o projeto de moda e benemerência promovido por Regina Bellini e suas filhas Cristina e Flavia Foto: Daniela Xu / Divulgação

Flavia e Victoria Bento Alves Paglioli e Liliane Dellamea Cenatti levaram apoio e charme extra à plateia do desfile que Regina Bellini realizou na Villa Basílico Foto: Daniela Xu / Divulgação

Alianças

Orlando Stallivieri Neto e Ranata Haab vão se casar. A cerimônia, em clima open air, agendada para o dia 27 de janeiro de 2018, ocupará o entorno do lago do restaurante Mama Gema, no Vale dos Vinhedos. Na sequência, familiares e amigos serão recepcionados nos salões do mesmo espaço gastronômico. Para a lua de mel, o jovem casal programa um roteiro que inclui da Praia do Rosa à Grécia ao longo do próximo ano.

Glam

A festejada dupla de fashion designers caxienses, Camila Vieira e Beatriz Martins, donas da grife de luxo B.Bag, acaba de selar uma parceria com a estilista Ana Dotto. Juntas assinam a nova coleção de clutches que são objetos de desejos da ala feminina. Os dez modelos, verdadeiras joias para compor looks de festas, serão apresentados, dia 5 de outubro, no atelier de Camila e Beatriz, com a presença da digital influencer Natana de Leon.

Os manos Gabriela e Mateus Albé Boff programam para breve a criação de uma boutique de moda com direito a quiosque da D Schio Flowers para movimentar Ana Rech Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Daniela Palandi recepcionou na Saccaro, o vernissage do artista Antonio Giacomin que protagonizou a mostra com as atenções de sua mulher, Caroline Lovato Foto: Fábio Grison / Divulgação

Fábio Fontoura e Maria Biffi representaram o Monterey Loteamento Residencial, na estreia da novela das 18h da Rede Globo em evento que reuniu personalidades em Bento Gonçalves Foto: Lisi Viezzer / Divulgação