Sociedade por João Pulita

SOCIAL 28/09/2017 | 06h15

O gerente comercial da RBS Caxias, Guilherme França, a editora-chefe do Pioneiro, Andreia Fontana, e o diretor regional da RBS Caxias, Joel Goulart Junior, aplaudiram o projeto liderado pela equipe da RBS, no Caminhos de Pedra Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Juliana Pandolfo, Ermelinda Michelon, Angela Martins e Massimo Colaceci, representantes doInstituto Tarcísio Michelon colaboraram com o sucesso do encontro realizado pela RBS TV em Bento Gonçalves Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

O diretor regional da RBS Caxias, Joel Goulart Junior, foi o anfitrião ao lado do gerente comercial da empresa, Guilherme França, da coordenadora de telejornalismo da RBS TV Caxias, Shirlei Paravisi, da editora-chefe do Pioneiro, Andreia Fontana, e da gerente e do coordenador de programação da RBS, Alice Urbim e Leandro Fernandes, para a exibição do primeiro capitulo da novela Tempo de Amar. O evento foi realizado em meio às paisagens idílicas da Casa da Erva Mate, nos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, com as honras do casal Ilor e Jaqueline Ferrari num encontro que teve a participação musical de parte do elenco da Orquestra do Instituto Tarcísio Michelon. Estivaram por lá os prefeitos das cidades cenários da novela, Bento Gonçalves e Garibaldi, Guilherme Pasin e Antonio Cettolin, além da esposa de Tarcísio Michelon, Ermelinda Michelon.



Os proprietários da Casa da Erva Mate, Ilor e Jaqueline Ferrari, foram os anfitriões da inédita recepção ao ar livre para exibir o primeiro capítulo da novela Tempo de Amar Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Os prefeitos de Bento Gonçalves e Garibaldi, Guilherme Pasin e Antonio Cettolin, respectivamente, prestigiaram a exibição de estreia da novela das 18h da Rede Globo, na Casa da Erva Mate Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Vanderlei e Márcia Mello, que já comandam o Sobrancelhas Design, impulsionam o setor da beleza. Nesta sexta-feira, 29, assumem a direção da nova fase da Clínica Donna Saúde e Beleza que está no mercado há quatro anos. O empreendimento reestreia, amanhã, com direito a coquetel de ocasião.

A confeiteira Karla Ferraro assinou os doces do encontro que Tecla Verruck realizou na Chateau Blanc para apresentar a criativa obra da designer Carolina Haveroth Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Eliane Ferreira encheu de afagos o marido, o dentista Thiago Scarmato Gonçalves, que capitaneou, terça-feira, a inauguração da Clínica Sorrifácil Foto: Daniela Xu / Divulgação

David Randon, Thais Herédia, Francisco Gomes Neto, recepcionados por Lisete Oselame e José Paulo Soffredi Soares na palestra protagonizada por Thais, que teve debate de David e Francisco mediado por José Paulo, no Intercity Foto: Daniela Xu / Divulgação