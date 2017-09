Sociedade por João Pulita

SOCIAL 27/09/2017 | 06h15 Atualizada em

O reitor da Unicesumar, Wilson de Matos Silva, e o gestor de polos da entidade, Andrey Schmitt Damas, recepcionaram personalidades no primeiro aniversário da unidade Caxias do Sul

Tainey Schmitt Damas e sua mãe Teresinha Maria Schmitt, coordenadoras da Unicesumar Polo Caxias, felizes na festividade do primeiro aniversário da instituição Foto: Douglas Gomes / Divulgação

Bandeira

A Unicesumar - Polo Caxias do Sul comemorou seu primeiro aniversário com a presença do reitor Wilson de Matos Silva. O evento, segunda-feira, contou com as atenções dos gestores do polo, os manos Andrey e Tainey Schmitt. O frei Jaime Bettega abençoou o local e o Coro Juvenil Fundação Marcopolo entoou os hinos Nacional e Riograndense.

Berço

Ana Cristina Quadros Silvestre e Ronaldo Silvestre celebram em família o nascimento de Stela, mais uma princesa do clã. A menina nasceu domingo e é mimada também pela maninha, Ingrid.



Balacobaco

Os intrépidos Paulinho Silva e Gisiane Fiuza armam, dia 7 de outubro, mais uma função fashion com programação extra no quesito beleza. Trata-se do Mistureba, que ocupará o Espaço MZ588 da fotógrafa Manuela Zatti nos domínios da Rua Treze de Maio. No mesmo dia, a dupla Jaqueline Concer Martins e Sabrina Corradi Schulke, da Cast One, promove uma seletiva de modelos.

Luciane Bernardi, feliz da vida, na efervescente cena comandada por João e Pedro Garayalde Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Da série manos em festa, Vinícus e Tamyres Martins da Silva, na noite do La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Dial

A direção e colaboradores da Rádio Caxias realizam a festividade de lançamento do livro “Rádio Caxias 70 Anos: voz e identidade”. A obra com pesquisa e texto do escritor e jornalista Marcos Fernando Kirst ganhará sessão de autógrafos, dia 5 de outubro, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim.

Ebulição

A versão Premium da festa Nostalgia, terá sua 15ª edição em cartaz no Pepsi Club Multi Eventos, dia 21 de outubro. O projeto que faz o público dançar hits dos anos 1980 e 1990, terá como atração principal um show com a banda internacional Double You, grupo ícone da música dos anos 1990. A proposta reunirá também os dee jays residentes Markão e Juliano Rossini que receberão o colega convidado, Sandro Padilha.

Cinquenta

Erni e Zilma Avrela fazem contagem regressiva para a celebração de suas Bodas de Ouro. A festividade, agendada para o dia 21 de outubro, terá cerimônia religiosa na Igreja Sagrado Coração de Jesus, seguida de jantar na mesma paróquia. Os filhos do casal, Arno, Marcelo, Márcio, Paulo e Patrícia, farão as honras aos familiares e amigos do clã.

Santa

A Paróquia do Divino Espírito Santo, a comunidade Santa Teresinha e a Comissão das Teresinhas irão inaugurar, dia 22 de outubro, a Igreja de Santa Teresinha do Fátima Baixo. Haverá missa às 10 horas e, ao meio dia, celebrarão a graça alcançada com um almoço no Salão da Comunidade Nossa Senhora de Fátima. O padre Adilson Zílio e o presidente da equipe administrativa Valdir Pereira Neto serão os anfitriões ao lado da Comissão das Teresinhas.



Jamur Bettoni voltou a dar mostras de seu talento dee jay no inventivo projeto Umai-Yoo Feelings que ganhará nova edição dia 14 de novembro Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Linda, leve e solta, Flávia Bertolla circulou na baladinha da vez que movimentou o Largo da Estação Férrea Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Nádiva Viezzer e Fabiana Barp ao sabor da nova proposta do restaurateur Jango Ferreira, o Umai-Yoo Feelings Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Paola Balestro também foi dançar os pop hits orquestrados por Jamur Bettoni, semana passada Foto: Lisi Viezzer / Divulgação