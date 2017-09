Sociedade por João Pulita

SOCIAL 26/09/2017 | 06h15 Atualizada em

Isamar Ordovás Sartori e Mara De Carli dos Santos, premiadas nos quesitos Gente que Faz e Arte e Cultura, respectivamente Foto: Fábio Grison / Divulgação

Mulheres

Simoni Schiavo, comandante da Revista Afrodite, contou com o apoio de Caroline Rech para realizar o 1º Prêmio Afrodite - Mulheres que Inspiram. O evento prestigiadíssimo ocupou os salões do Intercity na última sexta-feira. Foram homenageadas, Márcia Costa, no quesito Case de Sucesso, Sônia Hermoza, Gastronomia, Mara De Carli dos Santos, em Artes Plásticas, Isabela Rech Schumacher, Arquitetura, Bernardete Susin Venzon, em Moda, Isamar Ordovás Sartori, em Gente que Faz, Sabrina Formolo, em Saúde, e Jaqueline De Ross, mimada como Leitora Fã.

Simoni Schiavo, da Revista Afrodite, realizou a primeira edição do Prêmio Afrodite com a colaboração da amiga, Caroline Rech Foto: Fábio Grison / Divulgação

Sabrina Formolo e Jaqueline Mari De Ross, homenageadas no evento realizado por Simoni Schiavo, sexta-feira, no Intercity Foto: Fábio Grison / Divulgação

Primavera

Tecla Verruck vai transformar sua Chateau Blanc em galeria de arte, ao vespertino desta terça-feira. Apresenta, em clima de vernissage, as coloridas criações da designer Carolina Haveroth, num fim de tarde que inclui de drinks de ocasião até os muffins e as minitortas de maçã da confeiteira Karla Ferraro.



Hiato

O médico Felipe Meletti engata temporada internacional, amanhã, rumo à Europa, onde mixa pesquisas no setor da estética com passeios até dia 14 de outubro. A primeira escala de Meletti será na Espanha para protagonizar um tour por Barcelona, Saragossa, Segovia, Salamanca, Toledo e Madri.



Take I

A casa da Erva Mate no Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, que serviu de set para os primeiros capítulos da novela Tempo de Amar, que estreia hoje, às 18h, na RBS TV, volta a servir de cenário, nesta terça-feira. O encontro será para a exibição do capítulo de estreia ao ar livre com música de integrantes do elenco da Orquestra Instituto Tarcísio Michelon, e delícias gastronômicas produzidas na região. Ao fim do encontro os convidados ganharão de mimo um azeite representando o produto da indústria do personagem vivido por Tony Ramos na novela.

Carlinhos Heinen e Rafaela Deluchi, bonitas presenças na estreia do Wood’s Foto: Robert de Lima / Divulgação

Felipe e Aline Taddeucci em recente e concorrida festa que ocupou a sede social do Recreio da Juventude Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Arte

Premiadíssimo no mundo, o artista plástico Antonio Giacomin, famoso por suas pinturas na técnica da aquarela, volta ao centro das atenções, amanhã, com nova exposição. Ele apresenta ao seu fã-clube a mostra Revisitar, na Saccaro do Villagio Iguatemi, num resgate de sua história com a arte na técnica acrílico sobre tela. Daniela Palandi fará as honras com coquetel assinado pelo chef de cozinha do Intercity, Antonio Bosco.

Protocolo

Fabíola Fadanelli realiza nesta quinta-feira, dia 28, a 8ª edição do Encontro Delas, na unidade da Dulce Amore, da rua Dr Montaury. Na ocasião, será promovido um bate papo sobre a força dos eventos com dicas e tendências com as profissionais de relações públicas, Rosângela Meletti e Marcele Pulita. Mensalmente, Fabíola promove encontros para discutir o universo feminino em suas mais variadas perspectivas.

Maria Eduarda Miotto Vacari dança a valsa dos 15 anos, dia 7 de outubro, no Debutantes 2017 do Recreio da Juventude Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Vinícius Pergher Chaves desfilou looks da primavera verão da Drops de Menta, quinta-feira Foto: Jenifer Abreu / Divulgação