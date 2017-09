Série da Semana: Assista "Santa Clarita Diet"

Séries 29/09/2017 | 16h00 Atualizada em

Santa Clarita Diet é uma série original da Netflix criada por Victor Fresco e protagonizada por Drew Barrymore, que interpreta Sheila Hammond e Timothy Olyphant, que intepreta Joel Hammond. A série teve seu lançamento em fevereiro de 2017.

Leia Mais:

Série da Semana: Assista "Luke Cage"

Série da Semana: Assista "The Get Down"

Série da Semana: Assista "The OA"

Na série, Sheila e Joel são casados, corretores de imóveis com vidas um pouco descontentes em Santa Clarita, no subúrbio de Los Angeles, com sua filha adolescente Abby. Sheila acaba passando por uma mudança radical que leva suas vidas a um caminho de morte e destruição, mas de um jeito bom. Depois de ter alguns problemas, Sheila acaba vomitando uma estranha bola vermelha e passa a comer apenas carne humana. Sempre apoiada pela família, Sheila embarca nessa nova jornada morta-viva, ficando cada dia mais linda e disposta com a nova dieta milagrosa.

A série conta com 10 episódios que formam uma temporada, disponível e original da Netflix. Em março, a Netflix renovou a série para mais uma temporada, que tem previsão de estreia para 2018.

Tem uma dica de série? Mande para denise.costa@pioneiro.com