Quer saber quem vai estar na 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul?

Escritores locais, estaduais, nacionais e até de fora do Brasil integram o time que vai passar pela Praça Dante Alighieri durante a 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que segue até o dia 15 de outubro.

Confira aqui alguns dos destaques:

Luís Augusto Fischer: escritor e doutor em Letras, faz a conferência de abertura do Encontro do Escritor Gaúcho, neste sábado, às 10h, no 2º andar da Biblioteca Municipal. Ele falará das novas visões sobre o ensino e a história da literatura.

Roger Mello: ilustrador e escritor, recebeu em 2014 o Prêmio Internacional Hans Christian Andersen, considerado o "Nobel" da literatura infantil e juvenil. Terá extensa agenda na Feira, incluindo a exposição Um Artista Sem Fronteira, que abre segunda, às 18h30min, no Museu Municipal. Antes disso, no domingo, às 16h, participa de um slam de ilustração, com outros artistas, no Palco Central da Feira, e de sessão coletiva de autógrafos. Essa atividade se repete dia 7, às 14h30min. Ainda no dia 1º, às 17h, na Galeria de Arte, estará numa mesa de vencedores do Prêmio Jabuti, e no dia 8, às 19h, da mesa sobre o Hans Christian Andersen. Ainda no dia 8, às 16h, no Teatro Municipal, integra a mesma mesa que Ondjaki.

Marina Colasanti: com mais de 60 livros, a escritora ítalo-brasileira participará de três atividades na Feira: no dia 6, às 18h, de um bate-papo, na Galeria de Arte Gerd Bornheim; no dia 7, às 19h, de uma mesa sobre poesia, com o também escritor Affonso Romano de Sant'Anna, na Galeria; e no dia 8, às 19h, de uma mesa sobre o Prêmio Hans Christian Andersen.

Ondjaki: escritor, poeta e sociólogo angolano, radicado no Brasil. No dia 8 de outubro, às 16h, ele participa de uma mesa sobre literatura como resistência política e filosófica, no Teatro Pedro Parenti.

Angolano Ondjaki participa de atividade na Feira no dia 8 Foto: Nuno Elias / divulgação

Leticia Wierzchowski: Autora de mais de 25 livros, conhecida principalmente pela trilogia A Casa das Sete Mulheres. Participa de bate-papo no dia 10 de outubro, às 19h, no Teatro Pedro Parenti.

Conceição Evaristo: escritora e doutora em Literatura, a carioca participa, no dia 6 de outubro, da mesa Escrevivências: Contar de Si é Contar do Outro, no Teatro Pedro Parenti.