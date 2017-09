Prefeitura e Câmara de Vereadores de Caxias do Sul lamentam morte de Adelar Bertussi

Luto 30/09/2017 | 14h14 Atualizada em

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura de Caxias do Sul, o prefeito Daniel Guerra manifestou pesar pela morte de Adelar Bertussi, aos 84 anos, na manhã deste sábado, em Curitiba (PR), em decorrência de problemas cardíacos. O texto lembra que o músico levou a cultura gaúcha para todo o país e também para o exterior em mais de 6 mil apresentações, ao lado do irmão Honeyde, formando um dueto de acordeom. Em 2008, eles foram homenageados com a construção de um memorial na localidade de São Jorge da Mulada, no distrito de Criúva, onde nasceram.

De acordo com a nota, "a notícia da morte de Adelar deixa uma lacuna importante na música tradicionalista e também para Caxias, que perde uma de suas figuras mais ilustres. Nesse momento de dor, o prefeito externa seus sentimentos a toda a família Bertussi e também aos fãs do músico."

Corpo de Adelar Bertussi será sepultado no Memorial, localizado em São Jorge da Mulada, no distrito caxiense de Criúva Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

Por meio da assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores, o presidente do Legislativo de Caxias do Sul, vereador Felipe Gremelmaier, também lamentou a morte do artista. Bertussi foi vereador pelo MDB por dois mandatos: na sétima e na oitava legislaturas (1973-1976 e 1977-1982), e presidnte da Casa em 1982. O texto informa ainda que a Câmara colocou sua estrutura e o plenário à disposição da família para as últimas homenagens. Os familiares, no entanto, optaram pelo funeral no Memorial Bertussi, na localidade de São Jorge da Mulada, distrito de Criúva, assim que o corpo chegar a Caxias. Segundo o comunicado, "a perda do artista é irreparável, mas seu legado como homem digno e promotor da alegria ficará para sempre."

Trajetória

Bertussi era natural de São Jorge da Mulada, em Criúva, na época território ligado ao município de São Francisco de Paula e, hoje, distrito de Caxias do Sul. Sua carreira de músico conta com mais de 70 anos de vida profissional. Entre LPs e CDs, possui mais de 50 discos gravados.

A dupla realizou mais de 6 mil apresentações no Brasil e Exterior. Possui mais de 400 músicas gravadas. Na quarta-feira, Adelar, representado pelo sobrinho Daltro Bertussi, recebeu do Legislativo a Medalha Honeyde Bertussi 2017. No dia 15 de setembro, dentro do projeto CinePlenário, a Câmara apresentou à comunidade o documentário Adelar Bertussi - O Tropeiro da Música Gaúcha, seguido de bate-papo com o diretor do filme, Lissandro Stallivieri.