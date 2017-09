Pajador Pedro Junior da Fontoura lança CD e livro nesta terça-feira, em Bento Gonçalves

Poesia 26/09/2017 | 09h30 Atualizada em

Ao completar 45 anos de idade no ano passado, o poeta e declamador Pedro Junior da Fontoura reuniu os seis discos lançados até então numa coletânea intitulada Primeiro Tempo. Hoje à noite, o bento-gonçalvense dá o pontapé inicial no segundo tempo em grande estilo, com o lançamento simultâneo do CD 100% Autoral e do livro Constelação de Fonemas, na Fundação Casa das Artes. E justamente no dia em que celebra o 46º aniversário.

Tanto o álbum quanto o livro trazem parcerias de peso. Nas 15 faixas do CD, Pedro Junior declama sobre o dedilhado do violão crioulo do argentino radicado em Caxias do Sul Lucio Yanel. Já os 61 poemas de Constelação – todos inéditos em livro, mas alguns já lançados em disco, como o conhecido Coração Estradeiro – têm a companhia das gravuras do caxiense Vasco Machado.

– Esse é um trabalho muito diferente, que considero a realização de um sonho. Primeiro por ser um CD só de poemas meus, já que nos outros discos eu era mais intérprete, e segundo por ter todo ele a trilha sonora do Lucio, com quem tenho uma grande amizade. O último CD, por exemplo, teve participação de 18 músicos. Trata-se de um trabalho menos comercial e muito mais intimista, mas que as primeiras pessoas que tiveram contato entenderam a proposta e o receberam tão bem quanto o livro – comenta o pajador.

Pedor Junior em sessão de gravação com o violonista Lucio Yanel, que participa do álbum Foto: Wagner Meneguzzi / Divulgação

A sessão de lançamento, que tem entrada gratuita, será intimista como o CD e com ares de confraternização. O poeta terá a companhia de Dom Lucio para interpretar cinco temas, assim como alguns poemas do livro serão exibidos em telão.

– Vai ser um formato bem enxuto, porque o objetivo é fazer uma sessão de autógrafos e ter um momento de festa, de trocar abraços, porque além de tudo é o meu aniversário. Não teria forma melhor de começar este segundo tempo de vida – comemora Fontoura.

O CD estará à venda por R$ 15, enquanto o livro custa R$ 50. As duas obras foram financiadas pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves.

Agende-se

O quê: lançamento do CD 100% Autoral e do livro Constelação de Fonemas, de Pedro Junior da Fontoura.

Quando: nesta terça-feira, às 20h.

Onde: Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves

Quanto: a entrada é gratuita.