Nivaldo Pereira: Amor e guerra

Da Era de Áries (os dois milênios antes de Cristo), chegou a nós o relato mítico da mais famosa das guerras, aquela entre gregos e troianos. A sangrenta Guerra de Troia durou dez anos, celebrizou o truque do cavalo de madeira que permitiu aos gregos entrarem nas muralhas troianas, fez correr rios de sangue e dividiu os deuses do Olimpo na proteção de um lado ou outro. Um horror. Ironicamente, tudo começou com um inusitado concurso de beleza entre deusas. Esse mito, por trazer amor e justiça como temas, é associado ao signo de Libra. Sim, todo julgamento tem consequências, por isso o libriano pesa, pondera, consulta, vacila...

A história começa na festa de casamento da deusa Tétis, que, librianamente, caprichou no cerimonial para não haver tensões, tanto que não convidou Éris, a deusa da discórdia, dada a produzir barracos por onde passava. Quando o banquete seguia animado no Olimpo, para surpresa geral, apareceu Éris com uma maçã de ouro na mão. Ela apenas atirou a maçã na mesa e disse: "Só passei para trazer esse presente para a mais bela das deusas". E saiu. De imediato, a maçã virou objeto da disputa de Hera, Atena e Afrodite, cada qual se sentindo dona do prêmio. Diante do impasse, as três olharam para Zeus, deus maior e senhor da justiça, em busca de uma decisão. Sabiamente, ou librianamente, Zeus lavou as mãos. Não ia dar a maçã a uma e se desentender com duas.

Zeus, então, mandou o mensageiro Hermes buscar um valoroso mortal para eleger a mais bela. E veio o jovem príncipe troiano Páris. As três deusas concordaram em ter um particular, cada uma, com o mancebo. Se eleita, Hera prometeu a ele reinos e poder; Atena ofereceu sabedoria e estratégias de batalha, enquanto Afrodite, doadora da paixão, garantiu o amor da mais bela mortal. Lógico que Páris deu a maçã a Afrodite! Eis que a mais bela mulher era Helena, já casada com o rei espartano Menelau. Com a ajuda de Afrodite, Páris raptou Helena, levando-a para Troia. E estourou a guerra pelo resgate de Helena. Ai, ai, o amor é fogo...