Livros já tomam a Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, na 33ª Feira do Livro

Primeiros leitores já conferiam as novidades no início da tarde Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

A abertura oficial da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul será às 18h desta sexta-feira, mas as 45 bancas de livreiros e editores instalados na Praça Dante Alighieri estão abertas desde o meio-dia. Nas primeiras horas, muitos leitores já circulavam pelo espaço — poucos ainda com sacolas, a maioria conferindo as novidades:

— Já achei dois livros interessantes, vou voltar na terça para comprar — contou Gustavo Possenti, 10 anos, que estava numa das bancas com a irmã, Letícia, 17.

Sentado em um sofá no lounge instalado na Rua Dr. Montaury — que ficará fechada nesse trecho durante todo o período da Feira —, o aposentado Joluy Cardoso, 87 anos, conferia por volta das 14h30min suas primeiras aquisições na Feira: um atlas geográfico e um atlas do corpo humano. Também conferia a programação, pois, como Gustavo, pretende voltar.

— Sabia que as bancas estariam abertas a partir do meio-dia, então, vim dar uma olhada. Mas vou voltar nos próximos dias, quero comprar mais livros — declarou, expressando também sua aprovação pelo espaço de leitura.

O livreiro Germano Weirich, da Do Arco da Velha, disse estar satisfeito com a volta da Feira à praça, e destacou o espaço maior entre as bancas.

— Acredito que a área nova da Feira, na Dr. Montaury, e a integração com a Casa da Cultura vai atrair mais público — avalia.

A área coberta na Rua Dr. Montaury, novidade desta edição, abriga, além do lounge e das bancas infantis, também um prolongamento do Café da Feira. Outra atração nessa área é o espaço Escrevendo Afetos, em que quem circula por ali é convidado a escrever cartas, à moda antiga, e depositá-las em cestos que fazem as vezes de correio. Depois, a dica é avisar o destinatário para passar ali e resgatar a carta.

— A ideia é criar um espaço mais afetivo, no qual as pessoas tirem um tempo para escrever para alguém que gostam. Agora há pouco passou aqui uma menina de 17 anos, que soube que tinha uma carta para ela. Foi a primeira carta entregue — contou a idealizadora do espaço, Maria Marlene Farias, pouco antes das 15h.

A 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul segue até o dia 15 de outubro.