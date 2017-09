Kalunga autografa nesta terça, em Caxias, o livro "A Linda História de João e Maria Isabel"

Literatura 26/09/2017 | 08h00 Atualizada em

Era uma vez um menino chamado João, uma menina chamada Maria Isabel e uma linda história, contada em versos. Versos de cordel, com ilustrações que trazem um ar de fábula. É assim A Linda História de João e Maria Isabel (Vírtua, 24págs., R$ 35), trigésimo livro do escritor Carlos Neves, o Kalunga, cujo lançamento ocorre nesta terça-feira, em Caxias do Sul.

— A proposta era fazer um livro que juntasse uma linguagem romântica, um pouco de cordel, um pouco de poesia livre... — explica o autor, que tem uma carreira de mais de três décadas pautada por obras voltadas aos públicos infantil e infanto-juvenil.

Uma peculiaridade da obra é que ela é bilíngue, com o texto em português nas páginas ímpares e em espanhol nas pares. Nascido em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, Kalunga sabe da importância desse idioma, pelo fato do Brasil estar cercado por países falantes de espanhol. Assim, o livro pode ser uma alternativa em termos de cultura e educação, avalia:

— Isso não impede que a criança leia só em português, não tem obrigatoriedade de estudar o espanhol. Mas o espanhol está ali, e se tu tens em tuas mãos o texto em espanhol, uma hora vais olhar esse texto, despertar para ele.

A ilustradora Karen Basso lembra ainda que o espanhol influenciou a fala do gaúcho, principalmente nas regiões de fronteira, e salienta o trabalho de tradução, feito por Sara Lladó:

— Ela conseguiu manter a mesma essência do cordel, o jogo de palavras. Em português está maravilhoso, e em espanhol não perdeu a qualidade.

Quanto às ilustrações do livro, Karen conta que procurou manter a característica da narrativa de Kalunga, uma mescla entre conto de fadas e realidade:

— É um conto de fadas contemporâneo, pois a Maria Isabel mora num castelo, que eu traduzi numa mansão, e ali perto tem a cabeleireira, ela tem chofer, o João joga futebol... Então, mistura um pouco do clássico, da bruxa, da donzela, e ao mesmo tempo em que tem gente a cavalo, vem outros de avião para tentar salvar a princesinha.

Além do lançamento de hoje, o livro terá sessão de autógrafos no dia 12 de outubro, na 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul.

Lá fora

Além das possibilidades educacionais, A Linda História de João e Maria Isabel pode ser um passo importante para impulsionar a carreira de Kalunga nos países vizinhos. Mesmo antes do lançamento, em agosto, ele foi homenageado num encontro internacional de contadores de histórias, na Colômbia.

Agende-se

- O quê: lançamento do livro A Linda História de João e Maria Isabel, de Kalunga, com ilustrações de Karen Basso.

- Quando: nesta terça, dia 26, às 19h30min.

- Onde: no Restaurante Arcanjo (Rua Pinheiro Machado, 2.851, São Pelegrino), em Caxias do Sul.

- O livro: Vírtua, 24págs., R$ 35; no lançamento, será vendido a R$ 30.