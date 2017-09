Gilmar Marcílio: As roupas dos mortos

Opinião 29/09/2017 | 10h44 Atualizada em

Minha amiga morreu numa ensolarada tarde de inverno. Como no poema que Ferreira Gullar escreveu quando o corpo de Clarice Lispector estava sendo enterrado, também me entristeceu a indiferença dos outros passantes, das flores, dos animais, das nuvens. O dia seguiu como se nada tivesse acontecido. No entanto, nós que a amávamos, sentimos o coração se comprimir, as cores se apagarem, o desejo de alegria desaparecer. A constatação da imobilidade definitiva é um choque, o reconhecimento óbvio e esquecido de que este é o nosso inexorável destino. Choramos também por nós. Algo se transforma em pedra e onde antes havia poesia e ternura agora há apenas a pele translúcida e gelada. A vida continua enquanto há memória, enquanto transformamos a saudade num itinerário que visita os afetos que nutriram as relações. Os estoicos nos ensinaram que não devemos sofrer por aquilo que não pode ser controlado. Porém, como deixar que a terra transforme em outros elementos um rosto querido? Tudo o mais parece contornável, pois temos o amparo dos que nos ajudam a suportar a solidão.

Mas, digam-me, haverá desconsolo maior do que abrir um armário e tocar nas roupas que já não pertencem a mais ninguém? Vasculhar cartas, abrir aleatoriamente livros com anotações pessoais, olhar para a cama com os lençóis ainda amarfanhados, testemunhando presença, respiração, dor e felicidade. Entro na casa não sem antes pedir perdão por estar ocupando um espaço que não é meu. Zeloso que sempre fui da minha privacidade, também estendo esse direito aos outros. Olho acanhado para um casaco vermelho, uma calça marrom, uma echarpe que parece dançar no cabide. Ela não levou nada consigo, mas deixou delicadezas que nos alimentarão por muito tempo ainda. Toco com a ponta dos dedos o espaldar da cadeira em que a vi sentada tantas e tantas vezes e penso: as coisas só têm algum significado quando habitadas. Agora vejo apenas uma concentração de átomos. Mesmo assim, sinto-me um invasor. Sinto a dor de uma saudade antecipada. Um lustre balança ao sopro da brisa noturna. Aqui pessoas amaram e sofreram, ordenando com suavidade um cotidiano onde a filosofia e a arte ocuparam o centro. Quem cuidará da orquídea que repousa sobre a mesa da sala? Que fisionomia terá este lar quando ocupado por outros moradores? Nosso orgulho desmorona diante da evidência maior: caminhamos todos para o fim.

Um talher de prata cai sobre o assoalho. Volto à realidade da despedida. Gavetas serão esvaziadas, quadros retirados deixarão marcas nas paredes, estantes da biblioteca ficarão órfãs. Mas as roupas, as roupas dos mortos são as que mais doem. Parecem querer caminhar ao encontro do corpo que abrigaram. Aspiro o perfume de uma gola, acaricio uma blusa de lã. O relógio parado amontoa o tempo. Continuo ouvindo uma voz recitando poemas. Tudo parece apenas suspenso para, quem sabe, nascer outra vez.