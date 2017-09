Frei Jaime: Restaurando os sonhos 

Opinião 28/09/2017 | 08h29

Os momentos mais felizes e, ao mesmo tempo, os mais exigentes são aqueles que necessitam de uma reavaliação e de um novo direcionamento.

"Sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando os sonhos que se perderam no caminho." (Vitor Àvila).

Sempre é pouco confortável admitir que a vida poderia ter sido diferente e que as escolhas não foram as melhores. Independentemente do cansaço, é necessário continuar caminhando, avançando em novas direções, procurando esquecer o que não deu certo. Com menor ou maior intensidade, as guerras interiores roubam as energias e inviabilizam alguns sonhos. Manter-se em prontidão é um desafio e, também, uma possibilidade. Se algo ficou perdido ao longo do caminho, é possível resgatar e dar continuidade, rumo à meta.

Nada está perdido, ninguém está totalmente derrotado. É possível recompor uma história e dar um novo rumo, na certeza de um outro desfecho. O ontem sempre será fonte de inspiração se houver disposição de aprender.

O cansaço passa, os sonhos podem ser restaurados, a vida é capaz de verdadeiros milagres. Porém, não pode faltar ânimo e capacidade de lutar contra as guerras que vão se estabelecendo nas profundezas do ser. Optar pelo bem, não abrir do amor são maneiras inteligentes de vencer o que tem a aparência de invencível.

Há uma força imensurável no coração de quem não abre de alcançar a vitória de cada dia. É possível surpreender-se com a energia que está à disposição de todos.