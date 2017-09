Frei Jaime: Dentro do possível

Opinião 27/09/2017 | 08h21 Atualizada em

O aprendizado mais consistente é aquele que prepara as pessoas para dar conta do cotidiano, cheio de surpresas, recheado de altos e baixos, abastado de risos e lágrimas. A vida acontece na normalidade, mesmo que existam momentos extraordinários.

"Aprenda a viver dentro de suas possibilidades."

Fazer todos os dias as mesmas coisas não é rotina, quando o coração carrega na bagagem a humildade e o amor. Mas a vida tem também uma boa reserva de sonhos. Eles permitem que as pessoas fiquem de ponta de pé para poder ver um pouco mais longe. No entanto, o segredo parece ser um tanto simples demais: aprenda a viver dentro das possibilidades. Popularmente as pessoas confirmam: não dê o passo maior que a perna. A consciência diante dos fatos e o entendimento de possíveis tendências facilitam as escolhas e tornam as decisões mais acertadas. No entanto, num mundo que está alicerçado nas aparências é fácil esquecer os limites e amargurar consequências.

A administração dos ganhos é uma demonstração do quanto as pessoas buscam viver fora da realidade e muito distante das possibilidades. Pequenos descuidos podem ocasionar significativas perdas. Viver dentro das possibilidades é assumir com maturidade o cuidado da vida, não contraindo preocupações desnecessárias. A seriedade deve voltar ocupar espaço e respeito nas decisões pessoais e familiares. Viver com pouco também é possível.

Há tanta gente feliz sem ter muitas coisas. A simplicidade é bem vizinha da felicidade.