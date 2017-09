Duo Vento Madeira traz clima oriental e latino ao Projeto Dandô, nesta quarta, em Caxias

Música 27/09/2017 | 14h39 Atualizada em

Misturando sonoridades orientais à música latina, o Duo Vento Madeira é o convidado desta quarta-feira do projeto Dandô, em Caxias do Sul. Formada por Henrique Sulzbacher na flauta shakuhachi e Roberto Pohlmann no violão, a dupla de Santa Cruz do Sul sobe ao palco da Sala de Teatro Valentim Lazzarotto, para apresentar um repertório baseado em seu disco de estreia, Terra. Com composições próprias, o álbum, explica Sulzbacher, presta homenagem ao feminino, por meio de mulheres importantes na vida dos artistas e também à Mãe Terra, que dá título ao trabalho. O resultado são chamamés, milongas, xotes e zambas com sonoridades muito particulares.

– Provavelmente, é o primeiro disco de temas autorais gravado no Brasil usando o shakuhachi – acredita o flautista, ao falar do instrumento de bambu de origem japonesa que ele aprendeu a fabricar em 2011.

O processo até chegar na flauta ideal vai desde o plantio e a colheita dos bambus, passa pela cura da matéria-prima durante dois anos e mais cinco meses até o instrumento de cinco furos ficar pronto. Sulzbacher estima que, no Brasil, o instrumento seja tocado por aproximadamente 50 artistas. Em Santa Cruz do Sul, um grupo realiza encontros semanais para estudar o shakuhachi.

A apresentação desta noite terá como anfitrião o Duo de Viola e Acordeon, formado por Valdir Verona e Rafael De Boni.

Programe-se:

:: O quê: Duo Vento Madeira no Projeto Dandô.

:: Quando: quarta, às 20h.

:: Onde: Sala de Teatro Valentim Lazzarotto (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo, anexa ao Centro de Cultura Ordovás).

:: Quanto: R$ 20. Estudantes e idosos pagam R$ 10. O disco Terra será vendido ao valor promocional de R$ 15.