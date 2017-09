Domenico De Masi recebe título Doutor Honoris Causa 

POST EXTRA 28/09/2017 | 16h10 Atualizada em

O reitor Evaldo Kuiava, presidente do Conselho Universitário presidiu, na manhã desta terça-feira, dia 26 de setembro, a sessão solene que outorgou ao sociólogo italiano Domenico De Masi, o título de Doutor Honoris Causa pela sua contribuição no que diz respeito à ciência, às letras e às artes.

Essa é a segunda vez que a Universidade confere o título a um italiano – no mês passado, o professor de Literatura Italiana da Universidade de Calábria, em Cosenza, Nuccio Ordine, foi outorgado com a titulação. Ao agradecer o título recebido pela Universidade de Caxias do Sul, Domenico De Masi enfatizou o amor que sente pelo Brasil, especialmente ao Rio Grande do Sul pela história que tem com a Itália, o destino final dos imigrantes italianos, que honraram a Itália criando no Brasil cidades novas e modernas.

Para Kuiava, o professor Domenico De Masi traz uma importante reflexão acerca do papel da Universidade como formadora de ideias, que assume uma organização globalizada, e acompanha os avanços da ciência e da tecnologia, procurando educar os estudantes para a cidadania mundial, com vistas a uma linguagem universal e atenta aos fenômenos do mundo contemporâneo.

Domenico De Masi e Evaldo Kuiava Foto: Claudia Velho / Divulgação

Reconhecido mundialmente, De Masi tornou-se popular no Brasil a partir do conceito do ócio criativo, que contribuiu para reformular as abordagens sobre o trabalho no novo século ao demonstrar como a satisfação pessoal no ambiente profissional estimula o processo criativo, permitindo o desenvolvimento de novos conhecimentos e riquezas. Docente desde 1961, Domenico é atualmente professor de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza, de Roma – onde foi reitor da Faculdade de Comunicação. Suas competências profissionais, especialmente aquelas relacionadas à sociologia do trabalho e das organizações, abrangem temas como mercado, estrutura organizacional, estratégias empresariais, motivação individual e qualidade dos produtos e serviços. Ele conta com expressiva produção intelectual. Dentre suas obras destacam-se Desenvolvimento Sem Trabalho, A Emoção e a Regra: Os grupos criativos na Europa de 1850 a 1950 e O Futuro Chegou. No livro mais recente publicado no país Alfabeto da Sociedade Desorientada, o sociólogo discorre, a partir de 26 palavras transformadas em verbetes explicativos, sobre aspectos fundamentais da sociedade atual.

Foto: Claudia Velho / Divulgação