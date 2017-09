Dinorá Bohrer Silva abre exposição inspirada em Adélia Prado na Galeria Gerd Bornheim

Conexão poética 28/09/2017 | 13h45 Atualizada em

Em clima de Feira do Livro, que abre nesta sexta-feira na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, a literatura atravessa a Rua Dr. Montaury e chega à Galeria Gerd Bornheim, na Casa da Cultura, onde no mesmo dia será aberta a exposição Grande Desejo - Dinorá Bohrer Silva encontra Adélia Prado. Na mostra, a novo-hamburguense de 70 anos inspirou-se na mineira de 81 para produzir tapeçarias que revelam um diálogo sensível com os versos da poetisa e as temáticas de sua obra.

— Comecei a enxergar a poesia dela com cenas. Desde que aprendi essa técnica, em 2000, resolvi juntar as duas coisas. A poesia da Adélia fala muito do cotidiano, das paisagens do interior — explica Dinorá, orgulhosa da receptividade que obteve de Adélia ao autorizá-la a usar sua obra como inspiração.

— Quando fiz o primeiro trabalho, em 2002, mandei uma carta para ela, com uma foto do trabalho. Não demorou muito para receber a resposta por email dizendo que eu podia usar qualquer um dos poemas como inspiração. Meu contato é assim: à distância, mas com muita admiração.

A técnica utilizada é a da tapeçaria de recorte, a qual é baseada na aplicação de recortes sobre o pano, diferentemente do patchwork, que usa retalhos. Conforme a cena, e dependendo do lugar onde a ação se passa, a artista muda tecidos, cores e texturas. As peças variam de 70cmx80cm a outras que superam os 4m.

— A poesia é quem vai mandando — resume.

Quase que um autorretrato de Adélia, Grande Desejo, poema que dá título à exposição, é o que mais marcou Dinorá e foi também o primeiro a inspirá-la. Dizem os versos deste poema, que consta no livro de estreia de Adélia, Bagagem (1979): "Não sou matrona, mãe dos Gracos, Cornélia, sou é mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Faço comida e como. Aos domingos bato o osso no prato pra chamar o cachorro e atiro os restos".

:: O quê: exposição Grande Desejo _ Dinorá Bohrer Silva encontra Adélia Prado

:: Quando: abertura amanhã, às 19h30min. Visitação de sábado (30) até o dia 28 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h.

:: Onde: Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim (Rua Dr. Montaury, 1.333, Centro _ Caxias).

:: Quanto: entrada gratuita.

Nos dias 10 e 11 de outubro, Dinorá estará presente na galeria para encontros com alunos. É possível agendar horário por meio do telefone (54) 3221.3697.