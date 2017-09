Confira a programação noturna desta sexta-feira na Serra

Agenda 29/09/2017 | 13h10 Atualizada em





SPRING XXXPROSION

A festa Spring xXxprosion ocorre nesta sexta, no Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154), a partir das 22h . Vai rolar shots coloridos para comemorar a chegada da primavera. No som, Nesca vs Bozó, Muzak, Jorgeenho e Henrique Moré tocam os estilos funk, pop, rap, trap e bass. A entrada custa R$ 25 até meia-noite; após, R$ 30.

BLUES FROM HELD

O cantor Luke de Held e a banda MDBB All Stars, tocam nesta sexta no Mississippi Delta Blues Bar (Rua Augusto Pestana, 55), a partir das 22h. Luke tem como principal influência as sonoridades do blues e do rock clássico . O ingresso custa R$ 20.

SEXTA BÁSICA

Ocorre nesta sexta, mais uma edição da Sexta Básica na Level (Rua Coronel Flores, 789), com o tema Rolezeiras. Os DJs Camila Cabral, Fran Tessaro, Tyra Lopez e Felipe Esteves tocam o melhor do pop, funk e reggaeton. A entrada custa R$ 20 até a meia-noite; após, R$ 30.

CIRCULANDÔ

Ocorre nesta sexta, às 22h, na Cachaçaria Sarau (Rua Coronel Flores, 749) a festa Circulandô, que conta com músicas não populares brasileiras. Haverá shots dos mais diversos sabores a noite toda. A discotecagem fica por conta do DJ Caio Britto. A entrada custa R$ 8.

FULLGAS

A banda Fullgas faz show nesta sexta, na Motorcycles Pub (Rua Matteo Gianella, 1.444), a partir das 23h, apresentando clássicos do pop rock nacionais e internacionais em formato acústico. A entrada custa R$ 15, e o estacionamento é gratuito.