Ciro Fabres: A "velha" utopia

Opinião 27/09/2017 | 14h10 Atualizada em

Eu vi, ninguém me contou. Há duas semanas, participei de um debate com estudantes e a comunidade interessada dos cursos da área de Comunicação Social na UCS, e estava lá a palavra, estampada em letras bem visíveis na camiseta usada por uma integrante da gestão do diretório acadêmico. A palavra era utopia. Isso mesmo: u — to — pia! Ela traduzia o nome escolhido para a gestão do DA, e aquilo teve um impacto inegável. Foi surpreendente, pois nos tornamos descostumados à palavra utopia, tão familiar nos anos 60, 70 e 80, mas que depois caiu em descrédito, porque foi desacreditada e enxovalhada. A acusação é que seria a expressão de uma ideia pouco prática e sem serventia para o propósito de obter resultados, o mantra dos anos 90 até hoje, a ponto de ser quase banida do mapa. Muitos jovens talvez nem saibam o que significa utopia, o que explica muita coisa que se vê por aí.

Pois agora estava lá, na camiseta da aluna de Comunicação Social da UCS. A palavra poderia ser, por exemplo, "resiliência", que já nem é tão recente, mas ainda se ouve com frequência no ambiente corporativo. Poderia ser "hashtag", antecedida pelo símbolo do jogo da velha, ainda muito empregada para indicar familiaridade e trânsito nas redes sociais e no universo digital. Poderia ser "sofrência", outra palavra surgida há não muito tempo, criada com muita presença de espírito, diga-se de passagem, para traduzir o tema praticamente único do sertanejo universitário.

Aliás, também por esses dias, a série Os Anos Eram Assim, exibida pela Globo com uma esmerada garimpagem e valorização da produção musical dos anos 80 e anteriores, desnudou a dimensão do estrago que vem assolando a música brasileira de lá para cá. Em uma dessas músicas da série, Renato Russo falava do seu "vício de insistir nesta saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi". Talvez até nem tivesse intenção, mas falava de utopia, e de uma forma poeticamente irretocável. Falava de utopia como saudade de tudo que ainda não se viu, ou que está por vir, e que surge como motivação e combustível para melhorar a realidade. Utopia é uma palavra perigosa para certos propósitos.

Poderia ser outra palavra qualquer na camiseta da integrante do DA da Comunicação, dessas que surgem, são empregadas de forma massacrante e depois vão embora — "de muito usada, a faca já não corta". Mas creiam: era a "velha" utopia, que estava de volta.

A utopia, quem sabe, não tenha morrido. Utopia pode destampar os sonhos mais generosos. É um sopro de esperança.