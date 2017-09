Caxienses da Yangos estão entre os nominados para o Grammy Latino 2017

Música 26/09/2017 | 11h43 Atualizada em

Os caxienses do grupo instrumental Yangos receberam uma grande notícia na manhã desta terça-feira. Eles estão entre os nominados do 18º Anual Latin Grammy Awards, o Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Raízes Brasileiras de 2017.

Chamamé, o quarto disco do grupo, concorre com Batom Bacaba, de Patrícia Bastos, No Embalo Do, de Pinduca, Canta o Nordeste, do Trio Nordestino, Ascenção, de Vários Artistas, e Ao Vivo - Melodias do Sertão, de Bruna Viola.

A cerimônia de premiação será no dia 16 de novembro, em Las Vegas (EUA).

A Yangos é formada por César Casara (piano), Rafael Scopel (acordeom), Tomás Savaris (violão) e Cristiano Klein (percussão).