Aprenda a preparar sorvete de forno

Delícia 28/09/2017 | 10h01

Ingredientes

1 xícara (chá) de farinha de trigo (110 g)

1 xícara (chá) de açúcar refinado (160 g)

2 colheres (chá) de fermento em pó (8 g)

1 pitada de sal

3 colheres (sopa) de manteiga sem sal (60 g)

2 claras em neve (80 g)

meia xícara (chá) de leite (100 ml)

1 ovo (60 g)

1 colher (chá) de essência de baunilha (5 ml)

500 g de sorvete de frutas vermelhas ou outro de sua preferência.

3 claras (120 g)

1 e ¼ xícara (chá) de açúcar refinado (200 g)

Frutas vermelhas para decorar

Papel-manteiga

Filme plástico

Modo de preparo

1. Preaqueça o forno a 180°C e forre uma forma redonda média (18 cm de diâmetro) com papel-manteiga. Reserve.

2. Em uma batedeira, junte a farinha, o açúcar refinado, o fermento e o sal e bata em velocidade baixa para misturar os ingredientes.

3. Junte à mistura de secos com a manteiga em temperatura ambiente e bata até formar uma mistura de textura de areia grossa. Reserve.

4. Em uma tigela, misture as claras, o leite, o ovo e a baunilha. Junte na mistura reservada e bata na batedeira em velocidade baixa até homogeneizar.

5. Despeje a massa na forma reservada e asse em forno preaquecido por 25 minutos ou até que, ao inserir um palito na massa, este saia limpo.

6. Retire do forno, espere amornar e desenforme sobre uma grade. Aguarde esfriar completamente.

7. Forre as formas para petit gâteau (5,5 x 4 cm) com filme plástico.

8. Corte o bolo em fatias de 1 cm de largura e forre as formas, cobrindo o fundo e as laterais com os pedaços de bolo.

9. Preencha com uma porção de sorvete e feche com um pedaço do bolo.

10. Embale bem e reserve no congelador por pelo menos 5 horas.

11. Em uma tigela em banho-maria, aqueça as claras com o açúcar refinado UNIÃO, sem parar de mexer, até dissolver todos o açúcar, mas sem ferver.

12. Em uma batedeira, bata a mistura em velocidade média até esfriar e formar um merengue em ponto de picos firmes. Reserve.

13. Preaqueça o forno a 220°C.

14. Desenforme os sorvetes sobre refratário e, com a ajuda de uma colher, cubra-os com o merengue.

15. Leve ao forno preaquecido por 5 minutos ou até dourar levemente.

16. Sirva em seguida decorado com as frutas vermelhas.