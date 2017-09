 Antonio Giacomin apresenta exposição "Revisitar" nesta quarta, em Caxias

Artes Plásticas 27/09/2017 | 09h38 Atualizada em

Reconhecido aquarelista, Antonio Giacomin apresenta, hoje, exposição em um formato diferente daquele que mais o identifica. Ao invés de aquarelas, ele irá expor 14 obras em tamanho grande e pintadas em acrílico, na mostra Revisitar, que tem o propósito de provocar memórias afetivas – nele e no espectador. A abertura será às 19h, na Saccaro do Villagio Iguatemi.

As pinturas fazem remissão ao início da carreira de Giacomin – com a volta da técnica do acrílico sobre tela. Premiado em mostras nacionais e internacionais, como a Bienal Internacional de La Acuarela, na Cidade do México, Giacomin selecionou obras com temáticas variadas, mas sempre com o foco em suas raízes.

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

– Elas foram feitas no ano passado e retratam memórias de coisas já vividas por mim. Por exemplo, as canecas desenhadas em uma das obras são as que uso todo o dia para colocar a água, e os pincéis, então, são algo sempre presente no meu cotidiano. As pinturas falam por si só e trazem um olhar diferente – comenta Giacomin.

A exposição está inserida em um projeto que tem a finalidade de arte, design e arquitetura, desenvolvido em parceria com a arquiteta Melissa Bulla Baron e Daniela Palandi. A intenção do trio é mostrar as telas dentro de uma ambientação – e não de uma galeria.

– O ambiente ajuda a entender as obras, muda muito a gente fazer em um lugar com a parede toda branca e fazer em um lugar com móveis, onde as pessoas já têm uma ideia. A gente tentou usar outra filosofia na hora de mostrar as pinturas, combinar e facilitar a visão – destaca.

Giacomin ministra workshops de desenho e aquarela e sempre recebe convites do Brasil e do Exterior para projetos e mostras, alguns deles já em vista:

– Tenho um livro engavetado, em abril vou apresentar uma obra na Bienal de Lyon, na França, e também sempre procuro fazer exposições voluntárias em escolas e mostras beneficentes.

PROGRAME-SE

O quê: exposição Revisitar, de Antonio Giacomin.

Quando: hoje, às 19h.

Onde: na Saccaro do Villagio Iguatemi (Avenida Therezinha Pauletti Sanvitto, 344).

Quanto: entrada franca.

Durante o encontro será sorteada uma aquarela original do artista.