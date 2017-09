André Costantin: Itaimbezinho (meio)

Opinião 28/09/2017 | 13h33 Atualizada em

A decisão era ali, no apuro do instante, na boca do canyon. Congelados, hesitamos. O menino negro que nos dera o código da passagem já ia se afastando sobre as rochas, meio corpo meio vapor na névoa densa em volta. Os chinelos havaianas levados na mão. Os gritos do guarda-parque chegando mais perto, pela fenda do Itaimbezinho, em busca de nós.

Nos aproximamos da pedra apontada pelo menino, lambida pela correnteza do rio. Entramos na água, os três, um atrás do outro, grudados na pedra, para o seja o que Deus quiser (Deus maiúsculo por temor a Ele, granito, basalto, ágata). A água subia, e as mochilas pesadas começavam a flutuar. Até o pescoço quase. Sob os pés, abria-se um trilho de laje, como um granito de teatro, plano, perfeito. A linha curva da pedra nos conduzia.

O portal caótico do canyon ficava para trás; abria-se aos poucos a visão monumental do Itaimbezinho: os paredões verticais descendo do céu, onde as araucárias lá em cima nas bordas pareciam bonsais cultivados por Aquele da letra maiúscula, que não sei quem é, mas que anda pelos granitos polidos do rio. E o rio que nos engolia agora nos entregava o Itaimbezinho à frente, do outro lado da pedra redonda. Sem volta.

Seguimos a nossa travessia, que haveria de cruzar o mesmo rio muitas vezes, serpenteando por quilômetros dentro do canyon, na esperança de que lá adiante, no dia seguinte, as fendas de 800 metros de altura começassem a ceder uma passagem de volta ao nosso pequeno mundo. Éramos então sós, caminhantes, um pouco fugitivos, algo romeiros de nós mesmos naquela fissura da Terra.

Uma pressão no peito se insinuava, se esvaia, sinuosa, pelo caminhar de muitas horas a fio sem a sensação de se mover. Seria a vida isso, esse andar insano? O sol já projetava sombras inversas do dia nos paredões do canyon e nós parecíamos imóveis, cada vez menores, mais lentos, corpos de inseto. Não por acaso à noite no acampamento apareceria um tipo de vaga-lume gigante, de uns cinco watts incandescentes cada olho, coisa que nunca mais vi.

A notícia recente da morte de um aventureiro na travessia do Itaimbezinho nos trazia o medo e o discernimento a cada novo cruzar do rio e das rochas. Precisávamos chegar na curva grande, no cotovelo do canyon, ao fim do primeiro dia. A luz caindo, transbordando para fora dos paredões do Itaimbezinho. Logo as estrelas seriam recortadas pelas bordas do abismo. Fachos de vaga-lumes gigantes cruzavam o silêncio da noite e projetavam vultos do menino negro, sabedor daqueles caminhos.