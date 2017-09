Agenda: Tiago Iorc faz show no dia 21 de outubro, em Caxias

Show 28/09/2017 | 09h18 Atualizada em

Com sucessos já consagrados como Coisa Linda e Amei te ver, o cantor Tiago Iorc se apresenta na All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351) no dia 21 de outubro, às 22h. O show é do disco Troco Likes Ao Vivo, com repertório integralmente autoral, sendo seu primeiro trabalho completamente em português.

Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 120 no site da blueticket.com.br/20788/Tiago-Iorc/. Estudantes e idosos pagam meia-entrada.