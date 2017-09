Agenda: Stand Up com Campos & Clepton ocorre nesta sexta, em Caxias 

Stand Up 29/09/2017 | 09h50 Atualizada em

Os humoristas Rafael Campos e Erick Clepton, idealizadores do projeto Serra Comedy, realizam apresentação nesta hoje, no La Cueva Gastronomia y Arte (Rua Cremona, 189), a partir das 21h30min.

O espetáculo conta com números de stand up comedy e esquetes. A dupla também faz parte do 1quarto, canal gaúcho pioneiro de web séries para instagram e YouTube.

A entrada custa R$ 10.