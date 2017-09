Agenda: Pré-Conferência de Cultura da zona sul ocorre nesta terça, em Caxias

Conferência 26/09/2017 | 09h20 Atualizada em

O Conselho Municipal de Política Cultural e a Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul estão promovendo neste mês as Pré-Conferências de Cultura, para ouvir as demandas da comunidade caxiense nessa área. Nesta terça, é a vez da Zona Sul receber a conferência, que será realizada a partir das 19h30min, na EMEF Santa Corona (Avenida Cabo Machado Severo, S/N).

Leia Mais:

3por4: Antonio Giacomin ensaia novos formatos na exposição "Revisitar", que abre no dia 27, em Caxias

Sociólogo e escritor italiano Domenico de Masi reflete sobre trabalho, futuro e Brasil

Ainda serão escolhidos representantes de cada localidade para a Conferência de Cultura, prevista para ocorrer no dia 11 de novembro.

O encontro é aberto e gratuito.