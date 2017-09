Agenda: Órbita Literária ocorre nesta segunda, em Caxias

Literatura 25/09/2017 | 09h09 Atualizada em

O Órbita Literária promove hoje, às 20h, na Do Arco da Velha Livraria e Café (Rua Dr. Montaury, 1570), um bate-papo com o turismólogo e pesquisador cultural Ernani Vianna Neto. O mote do encontro será sobre Turismo Literário - Percursos e Trajetos em Cidades Narradas.

Ernani irá abordar obras que constituíram um sentido de Brasil, a partir do olhar dos viajantes que influenciaram o Velho e o Novo Continente por estas narrativas. Além disso, vai falar como são elaborados as rotas e os roteiros literários no Brasil e no mundo e as possibilidades destas ações em Caxias do Sul e região.

A entrada é gratuita.