Agenda: Nx Zero faz show no dia 17 de novembro, em Canela

26/09/2017 | 09h45

A banda nacional NX Zero fará show em Canela, no dia 17 de novembro, no Positive Music Bar (Rua Dona Carlinda, 548). A apresentação faz parte da NX saidera tour 2017, turnê que marca a despedida da banda dos palcos por tempo indeterminado, como anunciado em junho. O grupo apresentará hits recentes como Sintonia e também do início da carreira, como Cedo ou Tarde e A melhor parte de mim.

Os ingressos do primeiro lote estão à venda na Star Video Canela (Avenida Osvaldo Aranha, 134) e no site sympla.com.br/nxzero-saidera-tour-no-positive--178900 (há taxas), por R$ 35.