Agenda: Músicos fazem revezamento de bateria nesta terça, em Caxias

Música 26/09/2017 | 10h15 Atualizada em

Hoje, quem passar em frente à Loja Hot Music (Rua Coronel Flores, 376) a partir das 16h30min, receberá um convite do Batera 24h, maior revezamento de bateria da Serra, que ocorre no sábado, em Caxias. O Sesc e a Dom1 — Escola de Bateria colocarão, durante 30 minutos, duas baterias, uma sendo tocada por um profissional e outra disponível para quem quiser tocar.

O Batera 24h consiste em uma maratona de 24 horas ininterruptas tocando bateria, da qual qualquer pessoa pode participar. O evento tem início no sábado, às 10h, no Sesc (Rua Moreira César, 2.462), e vai até às 10h do domingo.

As inscrições custam R$ 10 ou a doação de um brinquedo e podem ser feitas na Dom1 _ Escola de Bateria (Rua Sinimbu, 1.280) ou no Sesc Caxias do Sul. Para quem quiser assistir, a entrada é a doação de 1kg de alimento não perecível.