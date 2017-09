Festa 28/09/2017 | 09h09 Atualizada em

Ocorre hoje, no Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154), a partir das 21h, a festa Base54, uma quinta especial com playlist formado por hip hop e reggaeton, com os DJs Henrique Moré e Guga Gazzola.

A entrada é gratuita até as 22h; após, R$ 10.