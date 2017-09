Agenda: Espetáculo "Madrigal" é apresentado nesta segunda, em Carlos Barbosa

Concerto 25/09/2017 | 09h06 Atualizada em

O espetáculo Madrigal será apresentado hoje, às 20h30min, no Clube Serrano, em Carlos Barbosa. O concerto com a Orquestra Municipal de Carlos Barbosa contará com as solistas convidadas Cibele Tedesco, Franceli Zimmer, Laura Dalmás e Rochelle Borges. A regência será do maestro Dirceu Andrioli.

Leia Mais:

Nívea Maria fala de "Tempo de Amar", que estreia terça e teve cenas gravadas na Serra

Sociedade por João Pulita

O espetáculo apresenta uma seleção de canções, com vozes femininas, de artistas de renome internacional que marcaram a história da música, seja pelas composições ou pelas interpretações. Elis Regina, Carmen Miranda, Alcione, Rita Lee, Chiquinha Gonzaga, Adele e Madonna serão interpretadas nesse concerto.

A entrada é franca.