Ocorre nesta segunda, às 20h, na Surya Núcleo de Yoga e Bem Estar (Avenida Itália, 325, Caxias), o encontro de Danças Circulares. A programação que ocorre quinzenalmente, conta com danças circulares quer permitem sensibilizar, incentivar as interações entre os grupos e promover o diálogo amoroso entre as pessoas por meio do ritmo da música. A aula será ministrada pelo focalizador Douglas Cassiano. A entrada custa R$ 20.