A banda Blackbirds retorna ao palco do Mississippi Delta Blues Bar (Rua Augusto Pestana, 55) nesta quinta às 22h. O grupo, que completou 20 anos em 2017, apresenta canções autorais antigas e do novo disco Ninguém É Mais Criança Aqui e também músicas do rock gaúcho.

Foto: Fábio Alt / Divulgação

A entrada custa R$ 15.