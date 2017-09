Agenda: 4ª edição do Dandô - Circuito de Música Dércio Marques ocorre nesta quarta, em Caxias

Música 26/09/2017 | 09h06 Atualizada em

Ocorre na quarta, às 20h, na Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto (Rua Luiz Antunes, 312, no Centro de Cultura Ordovás), mais uma edição do Dandô - Circuito de Música Dércio Marques. Desta vez, quem se apresenta é a dupla de música instrumental Duo Vento Madeira, formada por Henrique Sulzbacher e Roberto Pohlmann, de Santa Cruz do Sul. A abertura da noite estará a cargo do Duo de Viola e Acordeom.

Os ingressos estarão à venda na hora, na bilheteria do teatro, por R$ 20.