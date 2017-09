Solidariedade 27/09/2017 | 09h01

Nesta quarta a noite, na Bier House (Rua Tronca, 3.068 – Rio Branco), será realizada a quarta edição da Noite Beneficente, com os músicos doando seus trabalhos em prol de uma boa causa. A renda arrecadada com a venda dos ingressos será revertida para ações no Dia das Crianças do bairro Cânyon e da entidade assistencial Vitória.

As atrações são Marcão DJ, Cristian Rigon Blues Trio, Underload, Fighter e Louder.

O ticket custa R$ 20.