3por4: Terceiro Encontro de Misses Brasil ocorreu no sábado, em Gramado

Encontro de Misses 25/09/2017 | 09h39 Atualizada em

Gramado foi escolhida para sediar o Terceiro Encontro de Misses Brasil, no último fim de semana. Mais de 20 beldades participaram da iniciativa, entre elas Marthina Brandt (coroada em 2015), Gabriela Markus (2012), Rafaela Zanella (2006), Leila Schuster (1993), Flávia Cavalcante (1989), Adriana de Oliveira (1981) e Deise Nunes (1986).

Leia Mais:

3por4: Pré-conferências de cultura estão sendo organizadas em Caxias

Agenda: Encontro de Danças Circulares ocorre nesta segunda, em Caxias

Um dos compromissos mais especiais na agenda das gurias ocorreu no sábado, quando elas participaram da inauguração de uma placa em homenagem a Fabiane Niclotti, gramadense que foi eleita Miss Brasil em 2004, mas morreu precocemente no ano passado, aos 31 anos. A placa foi instalada numa praça do bairro Várzea Grande – onde a miss morou e ainda reside sua família – que agora foi oficialmente batizada como “Praça Miss Fabiane Niclotti”. A Miss Brasil 1991, Patrícia Godói (na foto, ao centro), leu uma carta escrita pelas misses a Fabiane, fazendo referência ao “coração bom, sorriso fácil e simplicidade de alma” da gramadense. O grupo participou ainda do plantio de uma flor em homenagem à amiga.

O encontro de misses em Gramado contou ainda com visita ao Lar de Idosos Maria de Nazaré e vários passeios.