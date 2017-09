3por4: Semana de Relações Internacionais traz atrações neta quinta e sábado, na Uniftec, em Caxias

Palestra 28/09/2017 | 09h40 Atualizada em

Está rolando no Centro Universitário Uniftec a Semana de Relações Internacionais, programação que prevê atividades até sábado. Nesta quinta, às 19h30min, ocorre a palestra “Cinema e Poder nas Relações Internacionais”, com a Doutora em Relações Internacionais Cristine Koehler Zanella.

Leia Mais:

Agenda: Blackbirds se apresenta nesta quinta no Mississippi, em Caxias

3por4: Allegro Hour Acústico de Primavera ocorre nesta sexta, no Zero54, em Caxias

Outra atração bacana e aberta à comunidade ocorre no sábado, a partir das 9h. É a Feira das Etnias, com exposição de entidades que representam movimentos migratórios como Aliança Francesa, Associação Picolla Italia, Associação dos Senegaleses em Caxias do Sul, Circolo Trentino de Caxias do Sul e Casa das Etnias. Às 10h tem apresentação artística com a Associação de Alemães Alles Gut, encerrando a programação.