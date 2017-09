3por4: Primavera do Ser, que ocorre neste sábado e domingo em Caxias, terá formato de retiro urbano

Zen 28/09/2017 | 09h30 Atualizada em

Boa oportunidade para dar uma desopilada da rotina caótica é mergulhar na programação da Primavera do Ser, que ocorre em Caxias neste sábado e domingo. A quarta edição da iniciativa será em formato de retiro urbano, promovendo um espaço de reflexão e espiritualidade no Complexo Fabbrica (atrás da Igreja de Lourdes). A programação do encontro conta com palestras, workshops, apresentações artísticas, espaços de integração e vivências, etc. Além de uma aproximação íntima com a consciência, o Primavera do Ser tem atrações como a psiquiatra indiana Anmol Arora (foto), o médico e professor budista Ênio Burgos, a representante do Instituto Monroe no Brasil (viagem astral), Deborah Sachs, o numerólogo cabalístico Luíz Trevizani, o psicanalista e cibernético social Dalmio Moraes, o escritor e frei Jaime Bettega, etc.

Várias atividades da programação são gratuitas, inclusive uma feira holística e aulas de tai chi, ioga e meditação. Já os workshops estão com ingressos à venda antecipadamente no Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás). Mais informações no www.primaveradoser.com.br. (Foto: Arquivo pessoal, divulgação)