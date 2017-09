3por4: Mississippi Delta Blues Festival divulga line up completo

Festival de Blues 25/09/2017 | 09h31 Atualizada em

A dois meses do início da 10ª edição, a organização divulgou o line up completinho do Mississippi Delta Blues Festival. Entre os destaques internacionais da programação estão os ingleses Ian Siegal e Chris Jagger – irmão de Mick Jagger – e os americanos Anthony “Big A” Sherrod, Jackie Scott e Grana Louise. Alguns nomes já passaram por aqui e voltam em 2017, como J.J. Jackson, Bex Marshall e, claro, o onipresente Bob Stroger. Entre os hermanos, sempre assíduos do festival, Caxias receberá Martin Burguez, Los Mentidores, Nico Smoljan, Jes Condado, Xime Monzon e Hernan Gonzales. A programação contará ainda com o senegalês Mouhamed Aw, celebrando vertentes da contemporaneidade. A lista completa de atrações está em www.mdbf.com.br.