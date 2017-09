3por4: Grife Carla Carlin lança coleção Verão 2o18 inspirada na sustentabilidade

Moda 25/09/2017 | 09h47 Atualizada em

O conceito de sustentabilidade que norteia tantas discussões acerca do universo fashion ganha resultado prático na nova coleção da grife caxiense Carla Carlin. Frisando esse compromisso de conscientização, a marca utilizou tecidos que estavam em estoque para criar as peças que compõem a coleção Verão 2018, batizada de Erudita. Aproximadamente 40% dos novos modelos foram desenvolvidos com matéria-prima que já estava na fábrica.

– Foi um verdadeiro desafio criar esta coleção mesclando tecidos armazenados na fábrica com as novidades do segmento. Esta é a nossa maneira de levar o entorno em consideração e tentar minimizar o impacto que a indústria da confecção de moda causa ao mundo, ao mesmo tempo que buscamos encantar as consumidoras com as inovações do mercado – justifica Carla.

Foto: Weslei Torezan / Divulgação

A coleção Erudita tem 100 peças, produzidas em tecidos nobres como o linho, seda manopesca e crepe aura, que dão formas suaves e fresquinhas a vestidos, saias, regatas, etc. Entre as tendências para a estação mais quente estão os comprimentos cropped, midi e longos, além dos ombros à mostra, detalhes em amarrações e multi tiras. Também em alta na coleção estão os trabalhos manuais como o richelieu, os bordados em pedrarias e o tie-dye, feitos de forma artesanal e com mão de obra local. A natureza inspira a cartela de cores escolhida para o verão, destacando o verde das matas, o azul do céu e do mar, além de tons quentes que referenciam as flores dos jardins ao sol do entardecer. Um exemplo dessa reunião de influências está no ensaio clicado por Weslei Torezan com a modelo Marine Hein (Super Agency). Produção de moda é de Jonatan Cruz, beleza de Isa Abreu e Mauricio Lopes, e coordenação de estilo de Carla Carlin e Gabriela De Prá.

As peças da Carla Carlin podem ser encontrada em 25 cidades no Estado e em Santa Catarina. As novidades já estão na concept store da marca, que funciona junto à fábrica de Caxias do Sul ( Rua os 18 do Forte, 169). Durante o verão, a marca também atua na praia de Xangri-lá.