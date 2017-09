3por4: Filme "La La Land" é tema do projeto Cine Gourmet, que inicia na sexta, em Gramado 

Gastronomia 27/09/2017 | 09h07 Atualizada em

Neste fim de semana, a Los Angeles colorida e musical do longa La La Land: Cantando Estações pula direto da tela para as dependências do Hotel Casa da Montanha, em Gramado. O filme super premiado do diretor Damien Chazelle é o tema da última edição de 2017 do projeto Cine Gourmet. Entre sexta e domingo, os participantes da iniciativa cultural gastronômica devem mergulhar na estética do filme – além de uma sessão especial de La La Land, haverá ainda decoração temática e esquetes teatrais relacionadas. Mas o momento mais esperado mesmo é a participação da baiana Morena Leite – chef formada na prestigiada escola francesa Le Cordon Bleu que atualmente atua no Restaurante Capim Santo, de São Paulo – que vai preparar um menu exclusivo e inspirado no filme. Mais informações e reservas pelo fone (54) 3295-7575 e e-mail reservas@casadamontanha.com.br.